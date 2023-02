El nombre de Kareem Abdul-Jabbar ha estado en boca de todos en los últimos días, luego de que su récord como máximo anotador en la historia de la NBA fuera superado por LeBron James.

La cifra de 38.387 puntos que ostentó la leyenda viviente de Los Angeles Lakers por 40 años, que parecía inalcanzable para cualquier jugador, finalmente fue destronada por el ‘Rey’ con el exjugador como testigo privilegiado.

Pero Abdul-Jabbar es mucho más que un exjugador de baloncesto. Su brillante carrera, sus marcas individuales y su paso del catolicismo al islam lo volvieron un icono de la cultura estadounidense y uno de los deportistas más recordados de la historia.

Estatus que compartió con otro referente de la cultura pop del país norteamericano: Bruce Lee.

El actor, instructor de artes marciales y escritor tuvo una cercana relación de amistad con ‘KAJ’, la que comenzó cuando el exjugador de básquetbol se interesó por los deportes de contacto cuando era estudiante universitario.

“Empezamos nuestra amistad cuando yo estaba en la universidad. Empecé a estudiar artes marciales y a interesarme por el tema y me dijeron que fuera a verle. Llegué a casa de Bruce y me preguntó sobre las rutinas que seguía para entrenar”, recordó Abdul-Jabbar hace un tiempo, para el documental Be Water.

Fue entonces cuando, el ahora segundo máximo anotador de la NBA, quedó impresionado con las cualidades de Lee.

“Bruce siempre enfatizaba la efectividad del estiramiento. Así que antes de entrenar siempre estirábamos bastante. Y eso era todo. Me sirvió para colocarme a otro nivel y para empezar a estudiar yoga y avanzar en la disciplina”, señaló Kareem.

Kareem Abdul-Jabbar y su debut en los cines

Más de una vez Abdul-Jabbar ensalzó la figura de Bruce Lee, asegurando que sus brillantes números en la NBA solo los consiguió gracias a los entrenamientos que tenía con el actor chino-estadounidense.

Era un sentimiento recíproco, ya que el fallecido referente de las artes marciales siempre alabó las capacidades físicas y el talento innato de la leyenda de los Bucks y los Lakers.

A tal punto llegó su cercanía que, en 1972, aprovechando que ‘KAJ’ estaba en Hong Kong de vacaciones, a Lee se le ocurrió incluir a su amigo en el rodaje de la película “El Juego de la Muerte”, en lo que sería el debut en el séptimo arte para el hoy retirado deportista.

El actor venía de escribir, dirigir, y protagonizar “El Camino del Dragón” con el estudio Golden Harvest, mismos a quienes encomendó llevar adelante la producción de su nuevo filme.

Lee solo tenía un par de ideas y algunas páginas de guión, pero la idea de enfrentarse en pantalla a un gigante como Kareem bastó para sacar adelante el proyecto.

La trama lleva al personaje de Bruce por distintos niveles de un templo surcoreano, peleando con luchadores de distintas artes marciales, y uno de ellos era Kareem Abdul Jabbar.

La diferencia entre los 1,72 metros de Lee y los 2,18 de Abdul-Jabbar eran suficientes para anticipar un atractivo combate. De hecho, la escena dura más de 5 minutos, siendo una de las más largas del filme.

Las razones del distanciamiento entre Lee y ‘KAJ’

Pero pese a lo destacado del momento, lo cierto es que las grabaciones acabaron distanciando la relación del actor con la leyenda del baloncesto.

‘KAJ’ no estaba acostumbrado a los rodajes, mientras que Bruce era reconocido por lo exigente que era a la hora de grabar. Ahí surgieron los primeros roces entre ambos.

La perfección, especialmente en las escenas de combate, llevaban a que Lee repitiera una y otra vez las tomas. Kareem reclamó por lo agotador y reiterativo que era actuar con su amigo y porque, más de una vez, buscando el mayor realismo posible, lo golpeó accidentalmente en el rostro.

Por otro lado, acostumbrado al trato de estrella de la NBA, a Abdul-Jabbar no le gustó que fuese tratado como un cualquiera por Golden Harvest y en Hong Kong, donde el deportista era apenas conocido. Ahí, la única estrella era el artista marcial.

La gota que rebalsó el vaso fue cuando, acabados los rodajes, Kareem le exigió a Lee que le pagara el pasaje de regreso a Estados Unidos. Bruce se negó, ya que el exjugador había llegado a la zona por vacaciones y tenía cómo costear su vuelta a Norteamérica.

Raymond Chow, amigo de Lee y productor de varias de sus películas -incluida “El Juego de la Muerte”, aseguró que el actor y ‘KAJ’ no volvieron a hablarse. Algo de lo que Abdul-Jabbar acabaría arrepintiéndose.

La última pelea de Bruce Lee

Ya sin Kareem Abdul-Jabbar en Hong Kong, el rodaje de la película continuó hasta mediados de 1973, cuando Bruce Lee falleció inesperadamente.

El actor pereció el 20 de julio, cuando la producción de su filme contaba apenas con unos 40 minutos de contenido.

Finalmente, Golden Harvest apeló al uso de dobles y montajes, además de parte del rodaje original, para sacar adelante el filme y estrenarlo en 1978, cinco años después del fallecimiento de su protagonista.

Pese a los cambios, fue posible ver el combate entre Bruce Lee y su amigo Kareem Abdul-Jabbar, una pelea considerada de culto por los fanáticos del actor y que significó el estreno en el séptimo arte de la leyenda del baloncesto.

Así fue la pelea entre Bruce Lee y Abdul-Jabbar: