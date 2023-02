Con unos soberbios 38 puntos ante Oklahoma City Thunder (necesitaba 36), este miércoles por la madrugada, LeBron James batió el legendario récord de Kareem Abdul-Jabbar, vigente desde 1989 con 38.387 puntos, y lo situó en 38.390 a la espera de que esta cifra siga aumentando en los próximos partidos.

Un momento para la historia de la NBA y el baloncesto mundial, que llegó a diez segundos del final del tercer cuarto y con una especialidad de la casa; el ‘fade-away’ (movimiento característico de LeBron).

Tras la anotación, el encuentro pasó a tercer plano por varios minutos y, rápidamente, tanto Los Ángeles Lakers como la NBA dieron rienda suelta a una ceremonia y homenaje al ‘King’, donde distintas celebridades quisieron decir presente, cada una a su manera.

Fue el caso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien felicitó al alero de 38 años a través de un video que fue mostrado en el Crypto.com Arena, más conocido como Staples Center.

“LeBron, felicidades. Con todo tu corazón y toda tu alma rompiste un récord sagrado… Elevaste este deporte. Y más que eso, como Kareem, Bill Russell y otros que vinieron antes que tú, desafiaste e inspiraste a la nación a ser mejor, a hacer las cosas con determinación y a estar a la altura de sus promesas”, manifestó el mandamás.

Por su parte, Earvin ‘Magic’ Johnson, compañero de mil batallas de Abdul-Jabbar en los Lakers del ‘Showtime’ y ganador de cinco anillos de la NBA, también tuvo palabras para el ‘Rey’ James.

“Nunca pensé que alguien rompería el récord de puntos de Kareem, pero eso dice lo especial que eres y lo que has hecho por el baloncesto en todo el mundo. Cambiaste este deporte…. No creo que nadie supere jamás a LeBron”, profundizó el exbasquetbolista.

A su estilo, el cantante canadiense Drake también quiso ser parte de la fiesta y de las felicitaciones al ‘6’ del elenco angelino: “Qué noche legendaria en la historia de la NBA. Estás rompiendo el récord de anotación de todos los tiempos y para honrarlo, tuve que venir al lugar donde todo comenzó; Akron, Ohio”.

Un saludo que parecía serio, pero que se vio interrumpido por la caída de un telón verde en el fondo que evidenció que la celebridad se encontraba de fiesta. Una broma que sacó carcajadas en el público.

“Mentí. En realidad todavía estoy en el club en Miami, pero definitivamente todas estas chicas te desean felicitaciones. ¿No es cierto? Lo siento, hermano”, expresó.

Distintas otras figuras mundiales y del deporte tampoco quisieron quedar ajenos a honrar a uno de los basquetbolistas más grandes de todos los tiempos junto al propio Abdul-Jabbar, Michael Jordan y Bill Russell.

Desde Stephen Curry (Golden State Warriors) hasta el exboxeador Manny Pacquiao utilizaron sus redes sociales para felicitar al ‘King’.

Congrats @KingJames …legendary stuff right there 🫡 #38388

The greatest !! congrats to @KingJames

One of One! Congrats bro @KingJames

