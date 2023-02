Viernes agitado en la NBA. Kyrie Irving pidió a los Brooklyn Nets que lo traspasen, el Timberwolves-Magic acabó con cinco expulsados por una trifulca y, en lo puramente deportivo, los Philadelphia 76ers continúan con paso firme con nueve victorias en sus últimos diez partidos.

Con Joel Embiid (33 puntos y 10 rebotes) al frente de seis jugadores por encima de los 10 puntos, los Philadelphia 76ers vencieron a unos Spurs sin remedio y que ya llevan ocho derrotas seguidas.

Malaki Branham (26 puntos) fue el más destacado de San Antonio.

A strong performance for Joel Embiid in the Sixers W. pic.twitter.com/g43hkkkvn8

Los Phoenix Suns dieron la campanada al derrotar en Boston a los Celtics gracias a una sólida actuación colectiva comandada por Mikal Bridges (25 puntos), Chris Paul (15 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias), Dario Saric (14 puntos y 13 rebotes) y Deandre Ayton (14 puntos y 10 rebotes).

Jaylen Brown fue el mejor de Boston (27 puntos y 8 rebotes), Jayson Tatum logró 20 puntos con un triste 3 de 15 en tiros de campo y el dominicano Al Horford sumó 3 puntos y 9 rebotes.

Fred VanVleet, con 32 puntos, impulsó a los Toronto Raptors en su victoria ante los Houston Rockets, colistas del Oeste y que tuvieron como referente a Eric Gordon (28 puntos).

Los españoles no tuvieron suerte: Juancho Hernangómez jugó 5 minutos en Toronto sin dejar huella en la estadística y Usman Garuba no encontró hueco en la rotación de Houston.

Fred VanVleet in the Raptors W:

Los Atlanta Hawks, que ya ganaban de 22 puntos en el segundo cuarto, firmaron una notable victoria en Utah gracias a los 27 puntos y 6 asistencias de Trae Young.

Lauri Markkanen (25 puntos y 10 rebotes) encabezó la ofensiva de los Jazz.

Una pelea con puñetazos volando entre Mo Bamba (Orlando Magic) y Austin Rivers (Minnesota Timberwolves) desembocó en una tangana que acabó con cinco expulsiones: Bamba y Jalen Suggs en los Magic; y Rivers, Jaden McDaniels y Taurean Prince en los Wolves.

Cole Anthony (20 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) fue el máximo anotador en la victoria de Orlando, mientras que D’Angelo Russell (29 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias) fue el más destacado de Minesota.

La remontada del día la sellaron los Portland Trail Blazers, que perdían de 20 puntos antes del descanso y que acabaron llevándose el encuentro ante unos Washington Wizards que vieron cortada su racha de seis triunfos consecutivos.

Anfernee Simons (33 puntos y 6 asistencias) y Bradley Beal (34 puntos) fueron los mejores de Portland y Washington, respectivamente.

Anfernee Simons went OFF in the Trail Blazers' comeback win.

33 PTS

5 REB

6 AST

9 Threes pic.twitter.com/gxwTLxK3J5

— NBA (@NBA) February 4, 2023