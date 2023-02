Los Boston Celtics despedazaron este miércoles a los Brooklyn Nets, que llegaron a perder por 49 puntos, mientras que Damian Lillard se impuso a Ja Morant en un fantástico duelo de bases explosivos.

Además, la NBA aplazó el partido entre los Wizards y los Pistons porque el equipo de Detroit no pudo volar a Washington debido al mal tiempo en Dallas, donde jugó el lunes frente a los Mavericks.

La décima victoria consecutiva de los Celtics contra los Nets llegó con un auténtico vendaval: Boston ganaba 46-16 tras el primer cuarto y terminó el encuentro con un 57,6% en tiros de campo y un 48,1% en triples (26 de 54).

Jayson Tatum (31 puntos y 9 rebotes) y Jaylen Brown (26 puntos) fueron los más destacados de Boston pese a que no jugaron en el último cuarto.

Jayson Tatum and Jaylen Brown went off in the Celtics W.

☘️ Tatum: 31 PTS, 9 REB, 4 AST, 7 Threes

☘️ Brown: 26 PTS, 3 REB, 3 AST, 7 Threes pic.twitter.com/mnIMhnXYq3

— NBA (@NBA) February 2, 2023