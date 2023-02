A solo 89 puntos de convertirse en el máximo anotador de la historia, LeBron James acaparó los titulares este martes en la NBA junto a unos Nuggets que siguen marcando el ritmo en el Oeste y que hundieron aún más a unos Pelicans en coma.

KNICKS 123 – LAKERS 129

Con un triple-doble de 28 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias en el Madison Square Garden, LeBron fue el mejor de los Lakers en la victoria en la prórroga ante los New York Knicks de Jalen Brunson (37 puntos y 6 asistencias)

Con el punto de mira puesto en la marca de anotación de Kareem Abdul-Jabbar (38.387 puntos), LeBron logró otra marca impresionante este martes al superar a Steve Nash y Mark Jackson para situarse como el cuarto máximo pasador en la historia de la liga.

LeBron tonight in the Lakers W: 👑 28 PTS

👑 10 REB

👑 11 AST

👑 Moves to 4th all-time in assists

👑 1st player ever with triple-double in season 20 89 points to the all-time scoring record. pic.twitter.com/urkL55I9YI — NBA (@NBA) February 1, 2023

NUGGETS 122 – PELICANS 113

Nikola Jokic (mayúsculo triple-doble con 26 puntos, 18 rebotes y 15 asistencias) y Jamal Murray (32 puntos con 7 de 12 en triples) fueron demasiada dinamita para unos Pelicans que han perdido sus últimos nueve partidos.

CJ McCollum y Herbert Jones, con 21 puntos por cabeza, fueron los referentes en ataque de unos Pelicans que cuentan los días para que regrese de su lesión Zion Williamson.

The Nuggets duo got it done in their home W ⛏️ Jamal Murray:

32 PTS, 5 REB, 6 AST, 7 Threes Nikola Jokic:

26 PTS, 18 REB, 15 AST pic.twitter.com/kQ6aSdKaL8 — NBA (@NBA) February 1, 2023

CAVALIERS 97 – HEAT 100

Los Miami Heat sobrevivieron a un intento de triple sobre la bocina de Donovan Mitchell y se llevaron una valiosa victoria de la cancha de los Cleveland Cavaliers.

Jimmy Butler (23 puntos) y Evan Mobley (19 puntos y 7 rebotes) fueron los máximos anotadores de Miami y Cleveland, respectivamente, en este potente duelo del Este.

BUCKS 124 – HORNETS 115

Giannis Antetokounmpo brilló con 34 puntos y 18 rebotes para que los Milwaukee Bucks sumaran su quinta victoria consecutiva.

De nada sirvió para los Charlotte Hornets el triple-doble de LaMelo Ball (27 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias).

34 points

18 rebounds

4 assists Giannis and the Bucks win at home 💪 pic.twitter.com/S1riI49zn9 — NBA (@NBA) February 1, 2023

BULLS 103 – CLIPPERS 108

Kawhi Leonard, con 33 puntos y un robo clave en la última jugada, fue el líder de Los Angeles Clippers, que acumulan seis victorias en los últimos siete partidos.

Nikola Vucevic (23 puntos y 14 rebotes) fue el máximo anotador de unos Bulls muy finos en la puntería (49 % en tiros de campo y 50% en triples) pero que se estrellaron con 20 pérdidas de balón.