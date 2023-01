Luka Doncic se impuso a LeBron James en una noche de NBA, mientras que Damian Lillard se salió con 50 puntos pero sin premio para su equipo que cayó ante unos Cavaliers que festejaron el regreso del español Ricky Rubio.

Con 9 puntos, 3 rebotes y una asistencia en 10 minutos, Rubio volvió a las canchas en la importante victoria de los Cleveland Cavaliers ante los Portland Trail Blazers.

El equipo del español, liderado por Donovan Mitchell (26 puntos), tuvo que sobreponerse a la excepcional actuación de Damian Lillard, que sumó 50 puntos incluidos 5 triples en unos Blazers que han perdido cinco encuentros seguidos.

50 points on 16-28 shooting.@Dame_Lillard was on one tonight. pic.twitter.com/1bccwDddlI

— NBA (@NBA) January 13, 2023