Los Angeles Clippers sobrevivieron este martes a los 43 puntos del esloveno Luka Doncic y doblegaron a los Dallas Mavericks liderados por Kawhi Leonard, en una jornada de la NBA en la que Stephen Curry regresó a jugar con los Golden State Warriors sin poder evitar la derrota contra los Phoenix Suns y en la que Jimmy Butler y los Miami Heat establecieron el nuevo récord de acierto en tiros libres en un partido (40 de 40).

Kawhi Leonard logró 33 puntos y nueve rebotes y, pese a la baja de Paul George, consiguió liderar a los Clippers por encima de unos Mavericks en los que Doncic anotó veinte de sus 43 puntos en el cuarto período.

Doncic acabó su partido con 43 puntos, once rebotes y siete asistencias, pero echó de menos la ayuda de sus compañeros. El esloveno se quedó solo en el último cuarto y anotó veinte de los 23 puntos de su equipo. El segundo mejor anotador de los texanos fue Tim Hardaway Jr, con 16.

Kawhi did it all in the @LAClippers win 😤

Stephen Curry regresó tras perderse once partidos por una lesión en un hombro, pero sus 24 puntos, 16 de ellos en el cuarto período, no pudieron evitar una nueva derrota como locales de los Golden State Warriors, esta vez contra unos Phoenix Suns (125-113) huérfanos de Chris Paul, Devin Booker y DeAndre Ayton.

Los Warriors sufrieron su tercera derrota consecutiva en el Chase Center, tras caer contra los Detroit Pistons y los Orlando Magic, y se rindieron ante unos Suns liderados por Mikal Bridges (26 puntos) y Damion Lee (22).

Curry arrancó con apuros, con solo ocho puntos en tres cuartos, pero su reacción de orgullo en el último período estuvo a punto de regalar a los Warriors una remontada épica después de que los Suns tocaran los 27 puntos de ventaja.

Sin Tyler Herro ni Bam Adebayo, Jimmy Butler llevó de la mano a los Heat al darle el triunfo con una canasta y falta con 12.9 segundos por jugar. El líder de Miami anotó el libre añadido y elevó a cuarenta de cuarenta el balance en el duelo, todo un récord para la NBA.

Butler, exjugador de los Chicago Bulls y de los 76ers, conectó 23 libres de 23 y acabó con 35 puntos, lo que igualó su mejor registro de la temporada.

🔥 35 PTS, 4 STL, 3 BLK

🔥 23-23 from the FT line

🔥 Game-winning and-1@JimmyButler came up huge for the @MiamiHEAT; his game-winning free throw setting the NBA record for made free throws without a miss (40 for 40)! pic.twitter.com/7LmNuuGc5c

— NBA (@NBA) January 11, 2023