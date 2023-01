Los Memphis Grizzlies encadenaron este lunes su séptima victoria seguida en la NBA mientras que Los Angeles Lakers, sin LeBron James, perdieron tras cinco triunfos consecutivos y los Boston Celtics se impusieron en un partido muy ajustado a los Chicago Bulls.

GRIZZLIES 121 – SPURS 113

Con siete jugadores por encima de los 10 puntos, los Grizzlies, que no contaron con Ja Morant por un dolor en el muslo, extendieron la que en estos momentos es la mejor racha de la liga al superar a los San Antonio Spurs.

En un interesante duelo de hermanos, Tyus Jones (24 puntos y 6 asistencias) y Tre Jones (18 puntos y 7 asistencias) fueron los mejores de Memphis y San Antonio, respectivamente.

NUGGETS 122 – LAKERS 109

Sin LeBron James por molestias en el tobillo izquierdo, Los Angeles Lakers perdieron su primer partido del 2023 frente a unos Denver Nuggets que continúan como líderes del Oeste y que acumulan once triunfos consecutivos como locales.

Jamal Murray, que con 34 puntos sumó su mejor registro de la temporada, y Nikola Jokic, con un triple-doble muy efectivo (14 puntos, 11 rebotes y 16 asistencias), fueron los mejores de Denver.

Russell Westbrook (25 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias) destacó en unos Lakers en los que el mexicano Juan Toscano-Anderson y aportó 5 puntos, un rebote y 3 asistencias en 18 minutos.

Jamal Murray dropped a season high in the Nuggets win 🔥 34 PTS (season-high)

7 REB

4 AST

5 Threes

pic.twitter.com/0ZkQYpIhEp — NBA (@NBA) January 10, 2023

WIZARDS 112 – PELICANS 132

Sin Zion Williamson ni Brandon Ingram, los New Orleans Pelicans se encomendaron a CJ McCollum (34 puntos) y Jonas Valanciunas (27 puntos y 12 rebotes) para poner la rúbrica a la tercera derrota seguida de los Washington Wizards.

Kristaps Porzingis (23 puntos y 10 rebotes) destacó en Washington. El español Willy Hernangómez no tuvo minutos en los Pelicans y su compañero puertorriqueño José Alvarado consiguió 10 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias en 24 minutos.

CELTICS 107 – BULLS 99

Líderes del Este, los Boston Celtics ganaban de 16 puntos en el tercer cuarto pero tuvieron que trabajar hasta el final para sellar la victoria ante los Chicago Bulls de Zach LaVine (27 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias).

Jayson Tatum (32 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias) brilló en unos Celtics en los que el dominicano Al Horford consiguió 8 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias en 33 minutos para frenar a unos Bulls que sumaban tres triunfos consecutivos.

32 points

8 rebounds

7 assists

4 threes Jayson Tatum and the Celtics pick up the home W ☘️ pic.twitter.com/qYLurrTLfJ — NBA (@NBA) January 10, 2023

KNICKS 107 – BUCKS 111

Después de cuatro triunfos consecutivos, los New York Knicks dejaron escapar la victoria ante los Milwaukee Bucks pese a ir dominando por 17 puntos en el tercer cuarto y a pesar del partidazo de Jalen Brunson, que batió su récord individual en la NBA con 44 puntos.

Giannis Antetokounmpo (22 puntos y 10 rebotes) y Joe Ingles (17 puntos con 5 triples) encabezaron a unos Bucks con siete jugadores por encima de los 10 puntos.