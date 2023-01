Los Boston Celtics reforzaron este sábado su liderato en la Conferencia Este con un triunfo en el campo de los San Antonio Spurs con 34 puntos de Jayson Tatum, en una jornada de la NBA en la que el esloveno Luka Doncic logró un nuevo triple doble en la victoria de los Dallas Mavericks y en la que Los Angeles Lakers prolongaron su crecimiento con un vibrante triunfo en Sacramento.

Los Lakers sellaron su quinta victoria consecutiva tras imponerse a los Kings con 37 puntos, ocho rebotes y siete asistencias de LeBron James y 27 puntos del alemán Dennis Schroder, decisivo con los dos libres de la victoria a falta de dos segundos para el final tras una polémica falta pitada a De’Aaron Fox.

Los árbitros revisaron la jugada y confirmaron los libres que entregaron la victoria a los Lakers, en los que Russell Westbrook firmó un doble doble de 23 puntos y quince asistencias y Thomas Bryant aportó 29 puntos, con doce de catorce en tiros, y catorce rebotes.

Los Kings se rindieron pese a 34 puntos de De’Aaron Fox, quien había igualado el partido 134-134 con una magnífica jugada y un tiro en suspensión. Su actuación acabó sin premio, al igual que el decimosexto doble doble consecutivo de Domantas Sabonis.

For more, download the NBA app: 📲 https://t.co/WFdLNEjikq pic.twitter.com/WXIgZvDuX2

LeBron leads the Lakers to victory in Sacramento 👑

Jayson Tatum selló 34 puntos, con cinco triples, Jaylen Brown, con 29 puntos, y Malcom Brogdon, con 23 puntos y un cinco de seis desde el arco, lanzaron a los Celtics en el campo de los Spurs.

El equipo de Joe Mazzulla contuvo a unos Spurs en los que hasta ocho jugadores acabaron por encima de los diez puntos, liderados por el doble doble de 18 puntos y doce rebotes de Zach Collins.

Los Celtics blindaron su liderato en el Este (28-12) y sumaron su segunda victoria consecutiva tras el contundente triunfo logrado en el campo de los Dallas Mavericks, también con Tatum como protagonista.

El esloveno Luka Doncic consiguió el triple doble número 55 de su carrera en la NBA, al aportar 34 puntos, diez rebotes y diez asistencias en la cómoda victoria de los Dallas Mavericks sobre unos New Orleans Pelicans que no pudieron contar con Zion Williamson, Brandon Ingram ni CJ McCollum.

Los texanos, que interrumpieron una racha de siete victorias consecutivas con una derrota en casa contra los Boston Celtics, se relanzaron para colocarse cuartos en la Conferencia Oeste (23-17), a una victoria de los Pelicans, terceros (24-16).

Christian Wood acabó con 28 puntos y seis rebotes, mientras que Hardaway Jr contribuyó con 18 en una noche en la que los Mavericks rozaron el 57% de acierto en tiros.

En los Pelicans, el lituano Jonas Valanciunas aportó 25 puntos y diez rebotes, con diez de trece en tiros, y Naji Marshall metió 24.

Luka recorded his 9th triple-double of the season in the Mavs W on Saturday night:

34 PTS

10 REB

10 AST

For more, download the NBA app:

📲 https://t.co/WFdLNEjikq pic.twitter.com/drqRl9uOFg

— NBA (@NBA) January 8, 2023