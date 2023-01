El serbio Nikola Jokic lideró este viernes con un triple doble de 28 puntos, quince rebotes y diez asistencias la victoria de los Denver Nuggets, líderes del Oeste, contra los Cleveland Cavaliers, en una jornada de la NBA en la que los Charlotte Hornets anularon a los Milwaukee Bucks y al griego Giannis Antetokounmpo, que no pasó de los nueve puntos.

Jokic firmó su décimo triple doble del año, el sexto en sus últimos doce partidos y el número 86 de su carrera, y dirigió el triunfo de unos Nuggets que asaltaron el liderato en solitario del Oeste (26-23).

Jokic aportó 28 puntos, quince rebotes, diez asistencias y dos robos, con tres de cuatro en triples, ante unos Cavaliers que siguen sin poder contar con el español Ricky Rubio, ya en la fase final de su recuperación tras su lesión de cruzado. El mejor para ellos fue Caris LeVert, con 22 puntos, apoyado por los 21 de Darius Garland.

