Los Sacramento Kings lograron este miércoles un espectacular triunfo por 127-126 ante los Denver Nuggets, que fueron alcanzados al mando de la Conferencia Oeste de la NBA por los New Orleans Pelicans.

La jornada vio además a DeMar DeRozan sellar un doble doble de 42 puntos y diez rebotes para frustrar los 45 puntos y 22 rebotes del griego Giannis Antetokounmpo y dar el triunfo a los Chicago Bulls contra los Milwaukee Bucks, mientras que los Brooklyn Nets siguen volando y celebraron su décima victoria consecutiva.

Los Kings vengaron la derrota sufrida en casa el martes ante los Nuggets, remontando 19 puntos de desventaja en el tercer período ante los de Colorado para triunfar por 127-126.

Domantas Sabonis, que jugaba con molestias en el pulgar de una mano, selló un doble doble de 31 puntos y 10 rebotes, mientras que Malik Monk aportó 33 puntos. También para los Kings, De’Aaron Fox contribuyó con 31 puntos y trece asistencias.

Los Nuggets cayeron pese a los 40 puntos de Nikola Jokic y fueron alcanzados al mando del Oeste por los Pelicans.

De'Aaron Fox served up a season-high in dishes as the @SacramentoKings battled back to light the beam! pic.twitter.com/FiLVYC90vd

DeMar DeRozan selló 42 puntos y diez rebotes y frustró el doble doble de 45 puntos y 22 rebotes de Antetokounmpo para dirigir la victoria de los Bulls en la prórroga.

Los Bucks, que no pudieron contar con Khris Middleton ni Jrue Holiday, perdieron su cuarto partido consecutivo, mientras que los Bulls se colocaron undécimos (15-22), tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos.

What a show in Chicago 👀 pic.twitter.com/k7GZ1prLu9

Sin Stephen Curry, Klay Thompson ni Andew Wiggins, los Warriors se sobrepusieron a 29 puntos y 16 rebotes del finlandés Lauri Markkanen, remontaron diez puntos de desventaja ante los Jazz en el tercer cuarto y triunfaron por 111-107 empujados por 26 puntos de Jordan Poole.

Los Warriors incrementaron su balance en casa a 15-2, el mejor de la NBA, y se colocaron décimos en el Oeste (18-18).

Zion Williamson anotó catorce de sus 43 puntos en el cuarto período y los Pelicans doblegaron a los Wolves, en los que Anthony Edwards y D’Angelo Russell metieron 27 puntos cada uno.

Los de New Orleans alcanzaron a los Nuggets al mando del Oeste, mientras que los Wolves sufrieron su cuarta derrota consecutiva y siguen fuera de los puestos de Playoffs.

Final 14 PTS for the @PelicansNBA

33 PTS in the second half

Career-high 43 PTS on the night

Please enjoy this edition of Zion Williamson: Getting Buckets pic.twitter.com/r5X86YU4TE

— NBA (@NBA) December 29, 2022