En la jornada de día martes, Luka Doncin ingresó en la historia de la franquicia al convertirse en el primer jugador de Dallas en anotar un triple doble de 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias en la espectacular remontada de los Mavericks ante los Knicks de New York.

El esloveno que se encuentra firmando una estupenda temporada en la Conferencia Oeste, lleva varios encuentros concretando más de 30 puntos y ayer, en sus primeras palabras al conocer que ingresó a los libros del deportes señaló: “Estoy cansadísimo. Necesito una cerveza de recuperación”, aguantando la emoción en una noche brillante.

Luka was just being honest after becoming the first player EVER to drop 60 PTS, 21 REB, and 10 AST 🗣️🤣 pic.twitter.com/EbQocBAruM

