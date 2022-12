El esloveno Luka Doncic, con 50 puntos, James Harden, con un monumental triple doble y 21 asistencias ante Los Ángeles Clippers, y Kevin Durant, cada vez más decisivo para extender a ocho la racha de triunfos de los Brooklyn Nets, exhibieron su poderío en una jornada de catorce partidos de la NBA, antes de la pausa de un día para la víspera de Navidad.

A ellos se sumaron Joel Embiid, con 44 puntos, y un Tyrese Haliburton de 43 puntos, quien conectó un triple en el último suspiro para dar el triunfo a los Indiana Pacers en Miami.

La jornada estuvo marcada además por un nuevo revés en casa de Los Ángeles Lakers, esta vez ante los Charlotte Hornets, penúltimos en el Este, pese a los 34 puntos de LeBron James.

Doncic rozó el triple doble en Houston, tras un partido en el que se convirtió en el segundo jugador de los Mavericks capaz de anotar 50 puntos en al menos dos encuentros, junto al alemán Dirk Nowitzki.

50 PTS

8 REB

10 AST

3 STL

6 3PM

Mavs W

Luka passes Dirk for the second most 40+ point games in Mavs history. pic.twitter.com/SjBuhaXxj2

— NBA (@NBA) December 24, 2022