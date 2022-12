En su primer duelo desde las Finales de la NBA, los Golden State Warriors dejaron a los Boston Celtics sin venganza este sábado, en el que los Brooklyn Nets confirmaron su gran momento al sumar su séptima victoria en ocho partidos pese a no contar con sus estrellas ante los Indiana Pacers.

WARRIORS 123 – CELTICS 107

Klay Thompson (34 puntos) y Stephen Curry (32 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) se dieron la mano para tumbar a unos Boston Celtics, que llegaban lanzados (8 victorias en 10 encuentros) pero que volvieron a sucumbir en San Francisco ante los Golden State Warriors.

Jaylen Brown (31 puntos y 9 rebotes) fue el mejor de Boston, en una noche complicada de Jayson Tatum (18 puntos con 6 de 21 en tiros y 7 rebotes).

💦 SPLASH BROS 💦 Steph & Klay each dropped 30+ points to lead the @warriors to the win in a rematch of last szn's NBA Finals! #DubNation@StephenCurry30: 32 PTS, 6 REB, 7 AST, 6 3PM@KlayThompson: 34 PTS, 5 REB, 2 STL, 4 3PM pic.twitter.com/MJKys1yM53 — NBA (@NBA) December 11, 2022

PACERS 133 – NETS 136

Sin Kevin Durant, Kyrie Irving y Ben Simmons por descanso, los Brooklyn Nets, con 33 puntos de Cam Thomas, se llevaron una valiosa y muy meritoria victoria ante Indiana Pacers en un duelo directo para reforzar su cuarto puesto en el Este.

Tyrese Haliburton (35 puntos y 9 asistencias) fue el mejor de unos Pacers que pelearon hasta el final, pero en los que Andrew Nembhard falló un triple en los últimos segundos para haber forzado la prórroga.

NUGGETS 115 – JAZZ 110

Con el triple-doble número 80 de su carrera (31 puntos, 12 rebotes y 14 asistencias), Nikola Jokic fue el capitán general de los Denver Nuggets en su ajustada y luchada victoria ante los Utah Jazz.

Nickeil Alexander-Walker (27 puntos) encabezó a unos Jazz muy dignos pese a sus múltiples ausencias (Lauri Markkanen, Jordan Clarkson, Collin Sexton, Mike Conley).

🃏 31 PTS | 12 REB | 14 AST | 4 BLK Nikola Jokic became put on a masterful performance in the @nuggets W, becoming just the 6th player in NBA History with at least 80 triple-doubles! #MileHighBasketball pic.twitter.com/AFfc1ayak6 — NBA (@NBA) December 11, 2022

BULLS 144 – MAVERICKS 115

Sin Luka Doncic por descanso, los Dallas Mavericks salieron vapuleados de su visita a Chicago ante unos Bulls liderados por DeMar DeRozan (28 puntos y 9 rebotes) y que se lucieron con un 63,5 % en tiros de campo y un 55,9 % desde el perímetro (19 de 34 en triples).

Spencer Dinwiddie destacó con 27 puntos y 8 asistencias en estos irregulares Mavericks.

BLAZERS 124 – TIMBERWOLVES 118

Damian Lillard (36 puntos y 8 asistencias) y Anfernee Simons (31 puntos) fueron demasiada dinamita para unos Minnesota Timberwolves, sorprendentemente tristes en la lucha por el rebote (28 por 45), que perdieron por 6 puntos ante el sólido equipo de Portland Trail Blazers.

Anthony Edwards (26 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) marcó el paso de los Wolves.

🔥 Damian Lillard & Anfernee Simons poured on the buckets, finishing with 67 points combined in the @trailblazers W! #RipCity @Dame_Lillard: 36 PTS, 8 AST, 2 STL@AnferneeSimons: 31 PTS, 5 3PM pic.twitter.com/FYZvYzFuxS — NBA (@NBA) December 11, 2022

En otros duelos de la noche de NBA, Cleveland Cavaliers vencieron a los Oklahoma City Thunder (110-102), Washington Wizards cayeron ante Los Angeles Clippers (107-114) y Miami Heat no pudo ante los San Antonio Spurs (111-115).