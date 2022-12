Los New Orleans Pelicans reforzaron este viernes su liderato en el Oeste al derrotar a unos Phoenix Suns a la baja mientras que los Milwaukee Bucks lograron una victoria ‘in extremis’ ante los Dallas Mavericks y los Philadelphia 76ers sufrieron más de lo necesario para someter a Los Angeles Lakers.

PELICANS 128 – SUNS 117

La sexta victoria de estos New Orleans Pelicans desatados llegó ante los Phoenix Suns, que comparecieron como segundos del Oeste, y de la mano de un Zion Williamson estelar (35 puntos con 13 de 17 en tiros y 7 rebotes).

Deandre Ayton (25 puntos y 14 rebotes) y Chris Paul (24 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias) fueron los mejores de unos Suns que suman tres derrotas consecutivas y en los que Devin Booker tuvo un día para el olvido (14 puntos con 5 de 17 en tiros).

El español Willy Hernangómez volvió a quedarse sin jugar en los Pelicans en tanto que el puertorriqueño José Alvarado se salió con 20 puntos, un rebote, 2 asistencias y 3 robos en 25 minutos.

MAVERICKS 105 – BUCKS 106

Una canasta de Brook López con menos de 10 segundos en el reloj y perfectamente diseñada por el técnico Mike Budenholzer le dio a los Milwaukee Bucks una fantástica victoria en el tramo final ante los Dallas Mavericks.

Luka Doncic sumó 33 puntos, 6 rebotes y 11 asistencias y Giannis Antetokounmpo, que fue eliminado por faltas en el último cuarto, consiguió 28 puntos y 10 rebotes para unos Bucks que llevan cuatro triunfos seguidos.

SIXERS 133 – LAKERS 122

Pese a que iban ganando de 18 puntos a falta de 10 minutos y de 9 con solo 35 segundos por jugarse, los Philadelphia 76ers tuvieron que ir hasta la prórroga para doblegar a Los Angeles Lakers tras un final alocado del cuarto periodo.

Joel Embiid aportó 38 puntos y 12 rebotes para Filadelfia mientras que Anthony Davis, con muchos problemas de faltas, sumó 31 puntos y 12 rebotes en unos Lakers que han visto frenada su recuperación y que encadenan tres partidos seguidos perdiendo.

JAZZ 108 – TIMBERWOLVES 118

En su primer partido de vuelta en Utah tras su traspaso este verano, Rudy Gobert (22 puntos y 13 rebotes) fue clave en la victoria de los Minnesota Timberwolves ante los Jazz.

D’Angelo Russell (30 puntos) fue el máximo anotador de los Wolves y Malik Beasley (23 puntos) destacó en unos Jazz tristes desde el perímetro (13 de 44 en triples).

NETS 120 – HAWKS 116

Con emoción hasta el final, los Brooklyn Nets de Kevin Durant (34 puntos) y Kyrie Irving (33 puntos y 11 rebotes) derrotaron a los Atlanta Hawks y ya llevan seis victorias en sus últimos siete encuentros.

En cambio, los Hawks de Trae Young (33 puntos y 9 asistencias) han perdido tres partidos consecutivos y andan enredados en los últimos días en una supuesta polémica entre Young y el entrenador Nate McMillan.

GRIZZLIES 114 – PISTONS 103

Aprovechándose de las dudas de los Suns, los Memphis Grizzlies, que acumulan cinco triunfos consecutivos, arrebataron a Phoenix el segundo puesto del Oeste tras deshacerse de unos Detroit Pistons que ahora son colistas del Este.

Ja Morant (15 puntos, 6 rebotes y 12 asistencias) fue uno de los seis jugadores de Memphis por encima de los 10 puntos y Bojan Bogdanovic (19 puntos) se situó al frente de un grupo de siete de los Pistons con dobles dígitos de anotación.

El español Santi Aldama aportó 9 puntos, 5 rebotes y 2 robos en 18 minutos para los Grizzlies.

CAVALIERS 95 – KINGS 106

Los Sacramento Kings continúan asombrando en la NBA y este viernes se llevaron una victoria de prestigio en una cancha tan complicada como la de los Cleveland Cavaliers.

Domantas Sabonis (18 puntos, 18 rebotes y 6 asistencias) fue un gigante en la zona frente a unos Cavaliers en los que el principal referente fue Caris LeVert (22 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias).

HORNETS 102 – KNICKS 121

Julius Randle (33 puntos y 7 rebotes) agarró el timón de los New York Knicks en su cómoda victoria ante unos Charlotte Hornets que han perdido sus últimos cuatro partidos y que continúan en la parte baja del Este.

Terry Rozier (24 puntos y 6 rebotes) destacó en unos Hornets que solo metieron 6 de 26 en triples.

PACERS 121 – WIZARDS 111

Los Washington Wizards no encuentran consuelo y, tras su prometedor arranque de curso, ahora encadenan cinco derrotas seguidas, la última de ellas ante unos Indiana Pacers convertidos en una de las gratas sorpresas de esta temporada.

Buddy Hield (28 puntos) lideró a unos Pacers que neutralizaron las buenas actuaciones en Washington de Kristaps Porzingis (29 puntos y 9 rebotes) y Kyle Kuzma (27 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias).

MAGIC 113 – RAPTORS 109

Tras un triste 5-20 en sus primeros 25 partidos, los Orlando Magic se han dado la alegría de sumar dos victorias consecutivas: el miércoles ante Los Angeles Clippers y este viernes ante unos Toronto Raptors en los que fue baja el español Juancho Hernangómez por un esguince en el tobillo derecho.

Franz Wagner (34 puntos) y Pascal Siakam (36 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias) fueron los mejores de Magic y Raptors, respectivamente.