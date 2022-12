Con una magnífica actuación de 55 puntos y 17 rebotes, Anthony Davis fue, este domingo, el comandante ideal de Los Angeles Lakers en su victoria en Washington frente a los Wizards (119-130).

El pívot, en un excelente estado de forma y que atraviesa su mejor momento desde la ‘burbuja’ de 2020, metió 22 de 30 en tiros de campo (dos de tres en triples), estuvo perfecto desde la línea de personal (nueve de nueve) y sumó además una asistencia y tres tapones.

Esta brillante performance le sitúa como la segunda mejor actuación individual de lo que va de curso, sólo por detrás de los 59 puntos que consiguió Joel Embiid.

Junto al camerunés, Davis figura en la lista de cinco jugadores que han superado los 50 puntos esta temporada con Devin Booker (51), Darius Garland (51) y Stephen Curry (50).

Esta asombroso recital del pívot estadounidense llegó solo dos días después de que también dejara huella en Milwaukee ante los Bucks de Giannis Antetokounmpo con 44 puntos y diez rebotes.

En sus últimos diez encuentros, Davis ha superado en todos y cada uno de ellos el 70 % de acierto en tiros de campo y en seis de esos partidos, anotó al menos 30 puntos.

Las redes sociales hicieron eco de la exhibición de Davis y uno de los que se sumaron a las alabanzas al ex New Orleans Pelicans fue el español Pau Gasol, cuya camiseta será retirada por los Lakers en marzo.

“¡AD se está saliendo totalmente!”, tuiteó el español en un mensaje en el que animó a los Lakers (10-12) a seguir con la buena marcha.

AD is absolutely killing! That’s what I’m talking about!! Keep it rolling @lakers!

— Pau Gasol (@paugasol) December 5, 2022