Este martes, Brooklyn Nets decidió despedir al técnico Steve Nash tras comenzar la temporada de la NBA con dos victorias y cinco derrotas.

A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, la franquicia de New York anunció: “Los Nets y el entrenador jefe, Steve Nash, han acordado separar sus caminos”.

The Brooklyn Nets and Head Coach Steve Nash have agreed to part ways.https://t.co/4nA3GbUk1T

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 1, 2022