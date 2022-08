Terremoto en la NBA. La estrella de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, amenazó a la franquicia con irse del team si no cumplen con ciertas exigencias que solicita el espigado jugador para su continuidad en el equipo.

Luego de los malos resultados en la pasada campaña, donde fueron humillados en la instancia de los playoffs por los Boston Celtics (4-0), el alero-pivot quiere realizar cambios de forma radical, para que el buen equipo del noreste de Estados Unidos.

Dentro de las cosas que solicitó la estrella del baloncesto, fue que la dirigencia de los Nets, despidan a su entrenador y al gerente general , o el sería quien se va de Brooklyn.

Según el periodista de The Athletic Shams Charania, Durant declaró en una reunión con el propietario de la franquicia Joe Tsai, en donde señaló: “O despiden a Sean Marks (gerente general) y a Steve Nash o me voy yo”.

Posteriormente, el líder de los Nets publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, donde dejó en claro su postura de apoyo al cuerpo técnico. En lo escrito, se señala que “nuestra oficina principal y el cuerpo técnico cuentan con mi apoyo. Tomaremos decisiones en el mejor interés de los Brooklyn Nets”.

Our front office and coaching staff have my support. We will make decisions in the best interest of the Brooklyn Nets.

— Joe Tsai (@joetsai1999) August 8, 2022