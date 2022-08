El alero estadounidense y figura de Miami Heat, Jimmy Butler, le entregó a un puñado de aficionados ecuatorianos un recuerdo imborrable este domingo, luego de jugar baloncesto junto a ellos en una cancha pública de Quito, sin que algunos se percatasen de que se trataba de la estrella de la NBA.

Y es que fue el propio Butler que compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram, el cómico momento que se llevó a cabo en el parque La Carolina, en la capital del país sudamericano, que es usualmente utilizada para practicar deportes por los habitantes de la zona.

El exjugador de Philadelphia 76ers de 2,01 metros de altura aprovechó la soleada mañana que tuvo Quito este domingo para lucirse incluso con una salvaje clavada a vista y paciencia de sus contrincantes.

Cabe destacar que el alero, campeón olímpico con Estados Unidos en Río de Janeiro 2016, llegó este fin de semana a Ecuador tras haber pasado varios días en Colombia, donde recorrió el eje cafetero mientras lucía la camiseta del Envigado, fruto de su amistad con James Rodríguez. Jimmy lo está pasando bien en sus vacaciones, mientras espera el comienzo de una nueva temporada de la NBA.

Welcome to the orange family @JimmyButler 🧡🙏🏽

Amigo de nuestro canterano, @jamesdrodriguez 1️⃣0️⃣🔝, gracias por llevar a la Cantera de Héroes por todo el mundo 🌎🍊@MiamiHeat_LATAM @MiamiHeatArgent@ElCalordeMiami@MiamiHEAT @NBA @NBALatam

🍊#CanteraDeHéroes • pic.twitter.com/LfMKEyoY5t

— Envigado Fútbol Club (@EnvigadoFC) July 30, 2022