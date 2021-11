Tras la victoria de Angeles Lakers ante Indiana Pacers, el pasado miércoles, la NBA impuso una multa 15.000 dólares al emblema del elenco angelino, LeBron James, luego de que este realizara un “gesto obsceno” después de anotar tres puntos.

El organismo estadounidense de la mayor liga de baloncesto mundial consideró sancionable la celebración de LBJ, donde el veterano alero llevó sus manos a sus genitales.

LeBron last night 👑

• 3 insane clutch stepback 3s 🔥

• got a Karen kicked out the game 😈

• brought back his silencer celebration 🤫 pic.twitter.com/Iv4qzH8BxD

— LakeShowYo (@LakeShowYo) November 25, 2021