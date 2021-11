No fue la mejor noche de juego e imagen para el alero estrella LeBron James, que fue expulsado en el tercer periodo del partido que su equipo de Los Angeles Lakers al final ganaron de visitantes con remontada por 116-121 ante los Detroit Pistons.

James fue expulsado al inicio del tercer cuarto después de golpear en la cara al pívot Isaiah Stewart, de los Pistons, que como consecuencia sufrió un corte en la cara.

La acción de James, que pudo generar una pelea colectiva entre los jugadores de ambos equipos, al final concluyó con la expulsión de ambos jugadores involucrados en el incidente y también una falta técnica que le señalaron al base Russell Westbrook, quien junto con el pívot Anthony Davis fueron decisivos en la victoria de los Lakers.

Davis apartó un doble-doble de 30 puntos, 10 rebotes y dos tapones que fueron claves en la recta final del partido que le puso al alero novato de 20 años Cade Cunningham, de los Pistons.

Mientras que Westbrook contribuyó con otro doble-doble de 26 puntos, 10 asistencias y nueve rebotes.

James fue enviado al vestuario luego que su codo y mano izquierda parecieron hacer contacto con el rostro de Stewart, cuando quedaban enredados peleando un rebote.

El pívot de Detroit tuvo que ser contenido más de una vez, manteniéndolo alejado de James, y él también fue expulsado.

Westbrook cometió una falta técnica después de que los árbitros revisaron la jugada y los altercados que le siguieron.

Una vez que volvió la calma el domingo por la noche, Detroit (4-12) cerró fuerte el tercer cuarto y ganaba por 99-84 rumbo al cuarto periodo.

Pero los Lakers reaccionaron con Westbrook y Davis, que aportaron anotaciones superiores a los 10 puntos en el cuarto periodo e hicieron la diferencia.

La victoria permitió a los Lakers ponerse con marca de 9-9 y tenerla positiva por primera vez en lo que va de temporada.

