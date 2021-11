El duelo entre los Detroit Pistons y Los Angeles Lakers por la NBA, que terminó con victoria 121-116 para los visitantes, vivió momentos de tensión en el Little Caesars Arena de Michigan.

Cuando restaban 9:18 minutos del tercer cuarto, LeBron James le propinó un codazo a Isaiah Stewart durante un tiro libre, lo que provocó la furiosa reacción del jugador local.

Sangrando de una de sus cejas, el pívot de los Pistons encaró a la estrella de los Lakers, lo que derivó en una gresca en pleno parqué.

El descontrol de Stewart logró ser calmado entre cinco personas, incluidos guardias de seguridad, luego de que buscara justicia por sus propias manos ante James.

Vale señalar que, debido al codazo que detonó los incidentes, LeBron fue expulsado y sumó su segunda tempranera ida a vestidores en su carrera.

The Lakers and Pistons had to be separated multiple times after this play between LeBron and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/im0o7fXeoI

