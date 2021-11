El pívot Nikola Jokic se erigió, este lunes, en el gran protagonista del partido que su equipo, Denver Nuggets, ganaron por 113-96 a Miami Heat después de aportar un triple-doble de 25 puntos, 15 rebotes y diez asistencias antes de que fuese expulsado.

El jugador más valioso (MVP) de la NBA golpeó violentamente con un hombro al ala-pívot Markieff Morris, lo que costó la expulsión cuando faltaban 2:39 minutos para el final del partido, debido a una falta previa en las costillas y rodilla del jugador de Miami.

Una vehemente y violenta conducta del serbio, quien no se caracteriza por ser un basquetbolista agresivo. Rápidamente, el momento se viralizó en redes sociales, donde se generaron opiniones divididas tras la acción del ‘Joker’.

Jokic and Markieff Morris both got ejected after exchanging fouls during Nuggets-Heat.

Morris was hurt but walked off the floor under his own power. pic.twitter.com/ReXnjRTHzu

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 9, 2021