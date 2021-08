La estrella de los Brooklyn Nets y del ‘Dream Team’, Kevin Durant, se encuentra en el ojo del huracán tras decidir meterse de lleno en el negocio de la venta de cannabis en Estados Unidos.

El reciente campeón olímpico en Tokio anunció en sus redes sociales que su empresa Thirty Five Ventures se asociará con Weedmaps, una plataforma web dedicada al comercio de marihuana y que se presenta como una guía para ofrecer cannabis tanto a particulares como empresas norteamericanas.

Así lo comunicó el propio ala pívot de la NBA, quien publicó un video en su cuenta oficial de Twitter donde manifestó el deseo que tenía, desde hace un tiempo, de formar una alianza con esta compañía.

“Existe un estigma en la sociedad. Es como si le hubieran arrancado la tirita. En el mundo de los deportes era algo encubierto que los jugadores consumieran cannabis mientras jugaban activamente”, recalcó el multicampeón en el video.

With so much opportunity for growth of cannabis in the sports world, I’m looking forward to partnering with @weedmaps. More soon.. @boardroom @35ventures https://t.co/I4NeTvy3nn

— Kevin Durant (@KDTrey5) August 19, 2021