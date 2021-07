En las últimas horas, comenzaron a circular imágenes en redes sociales y medios internacionales que impactaron al mundo del deporte. Se trata de Zhang Ziyu, una joven china de 14 años que es un prodigio del baloncesto y que mide 2,26 metros.

Los videos que comenzaron a circular de su impecable actuación en un torneo provincial de básquetbol sub-15 en China, del cual la niña asiática se consagró campeona con su equipo de Shandong, no dejaron indiferente a nadie.

Ziyu fue la figura del campeonato y en la final, se matriculó con 42 puntos, 25 rebotes y seis bloqueos. Un rendimiento realmente demoledor con números dignos de una leyenda de la NBA o WNBA.

No obstante, la estatura de la campeona sub-15 no es ninguna sorpresa para sus cercanos en China. Su padre fue un jugador de baloncesto profesional y mide 2,13 metros, mientras que su madre, Yu Ying, es una ex jugadora de la selección nacional de 1,98.

A pesar de su corta edad y que carece de una técnica impecable con el balón, un sinfín de fanáticos se ilusionan con que pueda transformarse en una estrella del baloncesto chino e impacte también a nivel mundial, tal como lo hizo Yao Ming en los Houston Rockets de la NBA, donde logró integrar siete veces el All-Star Team en las ocho temporadas en las que estuvo en Estados Unidos.