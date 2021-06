Con un Kevin Huerter en modo salvaje (27 puntos), Atlanta Hawks derrotó 103-96, este domingo, a Philadelphia 76ers en el séptimo partido de la semifinal de la Conferencia Este de la NBA.

Hold up, wait a minute, y'all thought we was finished??#BelieveAtlanta pic.twitter.com/k89RrTrGd2

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) June 21, 2021