Phoenix Suns sacó la escoba y finiquitó, este domingo, la semifinal de la Conferencia Oeste ante Denver Nuggets por 4-0 con una última victoria 125-118 en la que Nikola Jokic, el MVP de la NBA, acabó expulsado.

The Phoenix Suns are headed to the 𝐖𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐬!

More to do, more to come.

𝐄𝐕𝐄𝐑𝐘𝐓𝐇𝐈𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐔𝐍𝐓𝐒. #RallyTheValleyhttps://t.co/Jb1oUUiaHM pic.twitter.com/Fto8xLyATo

— Phoenix Suns (@Suns) June 14, 2021