El ex basquetbolista líder de tapones y dos veces elegido ‘Jugador Defensivo del Año’, Mark Eaton, falleció a sus 64 años tras sufrir un extraño accidente de bicicleta en el condado de Summit, Utah.

Así lo informó su ex equipo, Utah Jazz, en un comunicado donde informaron que fue la policía quien encontró el cuerpo sin vida y arrojado en la carretera del pívot, durante este viernes.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento inesperado de Mark Eaton, quien fue una figura perdurable en la historia de nuestra franquicia y tuvo un impacto significativo en la comunidad después de su carrera en el baloncesto”, manifestó el equipo de la Conferencia Oeste.

Un fallecimiento que, extrañamente, la policía de Utah no atribuyó a un tercero. Según informó la Oficina del Sheriff de Summit, el ex jugador fue llevado a un hospital, donde murió horas más tarde. Además, no habría razón alguna para creer que otro vehículo estuvo involucrado en el accidente.

Eaton pasó toda su carrera en los Jazz, llegando a ser compañero de las leyendas de la franquicia; John Stockton y Karl Malone. Un equipo que alcanzó las finales de la NBA en 1998.

Los números del gigante de 2,24 metros son absolutamente espectaculares. El promedio de tapones de toda su carrera asciende a 3,51 por partido, siendo seleccionado cinco veces al ‘Jugador Defensivo del Año’, galardón que logró llevarse en dos ocasiones.

Cabe destacar que su promedio de 5,6 tapones por partido en la temporada 1984-1985 sigue siendo el más alto en la historia de la NBA, desde que la entidad comenzó a contabilizar las estadísticas.

Mark Eaton se retiró luego de disputar once temporadas en la élite. Últimamente, el ex jugador era el mentor del pívot de Utah Jazz; Rudy Gobert. Otro basquetbolista en la historia de la franquicia en obtener el máximo premio que puede alcanzar un jugador defensivo.

Una leyenda que deja un legado en el mundo del baloncesto, luego de levantarse a dar un paseo por su amado vecindario y no poder regresar a casa.