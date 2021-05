Stephen Curry sigue dominando y haciendo historia en la NBA. El crack de Golden State Warriors logró, este domingo, el título de máximo anotador de la temporada 2020-2021.

El dominante base de los Warriors acabó imponiéndose en el duelo ante Bradley Beal (Washington Wizards) y consiguió su segundo título individual de puntos de su carrera.

Fue en el partido frente a Memphis Grizzlies donde el ‘Chef’ acabó por imponerse ante el escolta de los Wizards. En el encuentro, el dorsal 30 anotó 46 puntos en la victoria del elenco de San Francisco por 113 a 101.

— Golden State Warriors (@warriors) May 16, 2021