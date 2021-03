La lucha por entrar a playoffs en la Conferencia Oeste está que arde y una de las franquicias protagonistas, sin duda, son los Mavericks.

El equipo del condado de Dallas se ubica en la octava posición de la liga a sólo un puesto de quedar fuera de la post temporada y como principal perseguidor, tiene al equipo de Stephen Curry, los Golden State Warriors.

La incertidumbre se instaló en los aficionados de los Mavericks, por lo que este viernes tenían la posibilidad de seguir sumando triunfos que le permitan alcanzar el anhelado objetivo. Sin embargo, no fueron capaces de superar a Portland y cayeron por un marcador de 125-119.

A pesar de la derrota, uno de los protagonistas de la noche fue el escolta de Dallas, Luka Doncic. El esloveno, además de anotar 38 puntos, fue el creador de una jugada de lujo.

El crack de 22 años penetró el área rival y completamente de espaldas, realizó una asistencia sin mirar a Tim Hardaway Jr., quien no se puso nervioso y anotó un triple.

Una ejecución que volvió a repetir minutos más tarde, esta vez llegando hasta debajo del aro y nuevamente, sin mirar y de espaldas, asistió al pívot Max Kleber.

Luka has eyes in the back of his head 😳 pic.twitter.com/koFFpRnAiM

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) March 20, 2021