En medio de la víspera de Navidad, niños y niñas sueñan con su regalo ideal. En este sentido, un novel fanático de los Charlotte Hornets de la NBA recibió una sorpresa: una PlayStation 5.

En el entretiempo del duelo del equipo de Carolina del Norte ante los Sixers, el menor recibió la consola de las manos de la mascota de los Hornets y todo parecía felicidad.

Sin embargo, una publicación en X (antes Twitter) reveló que, tras apagarse las luces del Spectrum Center, su PlayStation le fue arrebatada para ser cambiada por una camiseta.

Ante la repercusión y el cruel engaño al niño, la presión en redes sociales hizo efecto y horas después, los Charlotte Hornets se disculparon en un comunicado y aseguraron que el niño será premiado con la PlayStation 5 que le correspondía y, además, con entradas VIP para el próximo partido de local del equipo.

You guys want to see a cheap sports organization?

In this video my best friend&his nephew get called onto court for a special segment where they gift the kid a PS5 publicly… w/cameras off they TOOK IT AWAY and gave him a jersey.

😂 Take a bow @hornets… crushed the kid pic.twitter.com/mcj5hhsuM5

— USMNT_STAN (@StanUsmnt) December 17, 2024