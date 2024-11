Un insólito momento se registró en el fútbol de la Serie C de Italia, específicamente en el duelo entre Triestina y Giana Erminio.

Cuando se jugaba el minuto 33 del primer tiempo, el jugador letón del cuadro local, Raimonds Krollis, dejó a su escuadra con un hombre menos tras una falta de roja directa.

Y cuando el futbolista dejó la cancha para retirarse a camarines, su entrenador Pep Clotet le dejó en claro su error de una manera nunca antes vista.

¿Qué hizo el DT? De acuerdo a TyC Sports, el estratega llamó a Krollis, lo agarró de la camiseta y empezó a zamarrearlo violentamente.

No hubo respuesta de parte del jugador, quien trascartón siguió su camino a vestidores.

Para peor suerte de Raimonds Krollis, su equipo perdió 0-1 ante el Giana Erminio con un gol en los últimos minutos del segundo tiempo.

Tras el partido, Pep Clotet no se guardó nada: “Krollis está acabado con Triestina mientras yo sea el entrenador”.

“Mi gesto fue correcto para lo sucedido. Lo que hizo Krollis es inaceptable, daña a Triestina, al club que representa y al futbol en general”, agregó el DT del equipo de la Serie C de Italia.

Triestina-Giana Erminio.

I padroni di casa restano in 10 per l'espulsione di Krollis.

Mister Clotet accorre subito per consolarlo e fargli capire che capita a tutti di commettere un errore.

Semplicemente Lega Pro. pic.twitter.com/xmKqxV1Aun

— La Ragione Di Stato (@ragionedistato) November 8, 2024