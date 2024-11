El cantante argentino Callejero Fino intentó homenajear a Lionel Messi, durante el programa culinario ‘Bake Off’ de Telefé, pero el resultado terminó sacando más de una sonrisa.

El artista urbano elaboró una torta donde buscaba inmortalizar a La Pulga al momento de besar el trofeo ganado por la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022.

Al final, el producto terminó lejos de un parecido al actual crack del Inter Miami. Incluso, el diario trasandino Olé y en redes sociales encontraron la figura de Messi igualita al exseleccionado chileno Gary Medel.

Hasta el rapero argentino de RKT, reggaeton y trap le agregó los tatuajes del delantero y la palabra ‘D10S’, pero el resultado no fue el esperado en cuanto a imagen. “Lo hice con mucho amor”, dijo el cantante.

Tras ello, los jurados le dijeron: “Te metiste en una complicada, te la jugaste“, terminando satisfechos con el sabor.

Callejero Fino made a Messi cake in "Bake Off Famosos" but netizens started to compare it with Gary Medel

