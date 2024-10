Los Miami Heat presentaron el pasado domingo una estatua de bronce en honor a Dwyane Wade, todo un mito de la franquicia del sur de Florida.

Wade fue el protagonista de la ceremonia de inauguración ,que se celebró en los alrededores del estadio Kaseya Center, y dejó a entrever que quedó descolocado con la figura.

Y es que la presentación de esta estatua fue también motivo de broma en las redes sociales, debido al dudoso parecido de la obra con Dwayne Wade.

“¿Quién es este tipo?”, se preguntó el propio exjugador, una vez que fue descubierta la figura de bronce.

El tributo a Wade, triple campeón de la NBA y máximo anotador de la historia de los Miami Heat, continuó el lunes con varias actividades especiales durante el partido frente a los Detroit Pistons.

