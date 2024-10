No hay alegría más grande en la vida que tener un bebé. Este tipo de situaciones son las que motivan e impulsan a salir adelante e incluso, algunos se tatúan dicho momento, como el exjugador del Real Madrid, Vinícius Tobias, quie se plasmó el nombre de su hija en su piel.

No obstante, lo que vino después fue una verdadera tormenta que se ha vuelto mediática, luego de que se enterara por redes sociales de su expareja que su pequeña hija en realidad no era de él, sino que de otra relación que tuvo la mujer después de su rompimiento.

Al enterarse de que su ‘hija’ iba a nacer, Vinícius escribió en Instagram: “El plan dio sus frutos, la luz de la paternidad brillará sobre nosotros. Hoy queremos expresar nuestra inmensa gratitud, la vida nos concedió el privilegio de cuidar y amar a un pequeño ser tan especial”, para posteriormente tatuarse el nombre de la pequeña: “Maite, te amo”.

Sin embargo, tiempo después nació su ‘hija’ y él no estuvo presente en el parto, algo que detonó las sospechas y que fue la propia madre del bebé quien confirmó todo.

Resulta que Ingrid Lima, madre de la bebé, dejó un mensaje en su cuenta Instagram revelando que “como ya todo el mundo sabe, Vinicius y yo hace tiempo que no estamos juntos, y durante estas idas y vueltas, tuve una relación con alguien. Decidimos hacer un examen de ADN y Maite no es hija de Vinicius”.

“Dejen de atacar a Vinicius, fue a petición mía que no asistiera al parto y no publicara nada sobre Maite hasta que se hiciera el examen. Vinicius y yo ya nos sentamos y hablamos amistosamente. Le deseo lo mejor del mundo, que pueda continuar su vida en paz”, cerró.

La historia rápidamente ha dado la vuelta al mundo y Vinícius Tobias, hoy en el Shakhtar Donetsk, no ha emitido palabra tras el mensaje de Ingrid Lima.

O jogador Vinicius Tobias, ex-Real Madrid, descobriu que não é o pai de Maitê, suposta filha de seu relacionamento com a influenciadora Ingrid Lima. Um teste de DNA revelou que ele não tem laços sanguíneos com a bebê.

