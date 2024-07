Estaba junto a un niño: mujer mostró sus pechos a cámara durante partido de Tenis de París 2024

Durante la jornada de miércoles de los Juegos Olímpicos de París 2024, una mujer acaparó las miradas durante la transmisión del tenis femenino, aunque con algo alejado del deporte.

Y es que durante el encuentro entre la polaca Iga Swiatek y la estadounidense Danielle Collins, válido por los cuartos de final, una fanática mostró sus pechos cuando fue enfocada por un camarógrafo.

Fue durante una de las pausas del partido, cuando las cámaras empezaron a mostrar al público haciendo la “ola” en la pista central de Roland Garros, que la hincha aprovechó su momento de fama.

La mujer estaba sentada junto a un niño y un hombre, lo que poco le importó al percatarse que una de las cámaras de la transmisión oficial apuntaba hacia ella.

Así, la fanática se levantó la polera y exhibió sus pechos, aunque tapados con ropa interior.

El momento fue captado por un televidente, que capturó el momento y lo subió a redes sociales.

En lo deportivo, Swiatek avanzó a semifinales del tenis en París 2024 tras vencer a 6-1, 2-6 y 4-1 a Collins, quien se retiró en el tercer parcial.

Did anyone else see this during the Swiatek-Collins match? 😂💀 pic.twitter.com/glxCgKkeJy

— Conor Levis (@ConorLevis) July 31, 2024