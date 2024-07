Pelotazo al cuerpo, reclamos y áspero adiós: el tenso duelo entre Swiatek y Collins en Tenis de JJOO

La número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek, hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024 al instalarse en semifinales del Tenis femenino, luego de superar en un tenso duelo a la estadounidense Danielle Collins por 6-1, 2-6 y 4-1.

El encuentro contó con un pelotazo al cuerpo de la norteamericana hacia la europea, reclamos constantes de un lado y otro y un áspero cruce de palabras luego de que la 9° del WTA se retirara en el tercer set.

El primer momento de tensión ocurrió al inicio del primer set, específicamente en el tercer juego, cuando Collins pegó un fuerte revés al cuerpo de su rival que acabó dándole en el estómago.

La polaca quedó de rodillas en la arcilla de Roland Garros y pasaron algunos segundos hasta que logró reponerse.

Luego, cuando Swiatek pidió una pausa para ir al baño, Collins le reclamó a la jueza de silla por el tiempo que se tomó la europea.

A BOLADA QUE A COLLINS METEU NA IGA pic.twitter.com/mtgGUIUAlC — gabi (@hancockruijf) July 31, 2024

Finalmente, cuando la estadounidense se retiró con el marcador 1-4 en el tercer parcial, se acercó a su rival y, con cara de pocos amigos, le estrechó la mano y le dijo unas palabras que descolocaron a la número uno del mundo.

Consultada por ese gesto al final del partido, Danielle Collins comentó que “le dije a Iga que no tenía por qué ser hipócrita acerca de mi lesión. Suceden muchas cosas ante la cámara y hay muchas personas con mucho carisma que salen y son de una manera frente a la cámara y de otra manera en el vestuario”.

“Simplemente no he tenido la mejor experiencia, y no siento que nadie deba ser hipócrita. Ellos pueden ser como son, lo acepto y no necesito la falsedad”, añadió la norteamericana.

En lo deportivo, Iga Swiatek se convirtió en la primera polaca en llegar a semifinales del tenis olímpico (tanto en femenino como masculino). Por un cupo en la final de París 2024, se enfrentará a la china Qinwen Zhang.