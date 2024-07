Una inusual situación tuvo lugar este sábado en el duelo entre Flamengo y Criciuma en la Serie A de Brasil, con un 2-1 a favor del gigante del Río de Janeiro que llegó con polémica incluida.

Resulta que justo cuando el duelo estaba igualado, se sancionó penal en una confusa jugada para la visita, que no podía creer como el árbitro Maguielson Lima validó la acción a pesar de que habían dos balones dentro del área.

Sin embargo, todo tiene una explicación. De acuerdo con el reglamento de la FIFA (página 102, artículo 1 de la regla 12), se puede cobrar tiro libre directo cuando se “arroja un objeto hacia el balón, hacia un adversario o hacia un miembro del equipo arbitral, o toca el balón con un objeto”.

Con el reglamento en mano, entonces, el cobro del juez se justifica debido a que el jugador del Criciuma, Gustavo Barreto, arrojó otro balón contra el que ya estaba el juego en el área de su equipo y el que además, Everton Cebolinha se disponía a patear.

En este contexto, Gabigol fue el encargado de sellar el 2-1 a favor del Flamengo al convertir desde los doce pasos, tras el particular momento en Brasil que está siendo ampliamente viralizado en redes sociales.

Flamengo awarded a last minute penalty!

Criciúma player kicks a second ball that’s on the pitch as Cebolinha is about to shoot.

pic.twitter.com/8ntmLXwU8t

— All Things Brazil™ 🇧🇷 (@SelecaoTalk) July 20, 2024