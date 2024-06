Una insólita situación se ha producido en el marco de las Eliminatorias asiáticas rumbo al Mundial de 2026, luego de que el arquero de Singapur, Hassan Sunny, le pidiera a todos los hinchas de China que no le sigan depositando dinero, todo esto a modo de gratitud.

Resulta que el arquero fue la figura de su selección ante Tailandia e impidió que su país perdiera por tres o más goles – el duelo terminó 3-1 con él logrando 11 atajadas clave-, algo que permitió a China clasificase a la siguiente ronda.

Fue ahí donde gran parte de los hinchas del país asiático identificaron que el portero es dueño de un restaurante en Singapur y los aficionados escanearon el código QR para depositarle dinero por dejarlos con posibilidad de clasificar al Mundial 2026.

Ante la exuberante cantidad que llegó a su cuenta, Hassan Sunny hizo una petición a todos los hinchas chinos al declarar que “estoy realmente agradecido por su apoyo estos días (…), pero hago un llamado a todos para que me apoyen racionalmente y dejen de transferirme dinero por internet”.

El 3 a 1 que recibió Singapur ante China, selección que quedó segunda del grupo C en la segunda ronda de la eliminatoria en Asia para la Copa del Mundo tras empatar en puntos y en goles marcados y recibidos con Tailandia.

Una ajustada clasificación que desniveló el resultado de los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos: 1-2, favorable a China en el partido disputado en Bangkok en noviembre; y 1-1, en el partido disputado en Shenyang hace 8 días.

De esta forma, China clasificó a la siguiente ronda de las Eliminatorias en Asia y sigue en carrera, mientras que lamentablemente la selección de Hassan Sunny, ya se despidió del sueño por el Mundial 2026.

IN PICTURES: Festivities, food galore and a full house at Dapur Hassan, a stall owned by Singapore goalkeeper Hassan Sunny, after Chinese football fans thronged the Tampines spot in gratitude for his heroics against Thailand 🇸🇬🤝🇨🇳 https://t.co/9v9DidKY9I (Photos: CNA/Davina… pic.twitter.com/PBJjVK0UNd

— CNA (@ChannelNewsAsia) June 12, 2024