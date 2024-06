Stefan Kramer se lució con su nueva imitación, la que esta vez está inspirada por el director técnico de la selección chilena de fútbol, Ricardo Gareca.

El humorista, que ya había incursionado con otras imitaciones de figuras deportivas nacionales, como Sergio Jadue (ex DT de La Roja), Alexis Sánchez, Arturo Vidal o Fernando González.,

En esta oportunidad, sorprendió con una breve rutina en la que abordó, sin filtros, la cuestionada decisión de Ricardo Gareca, de mantener en duda la posible convocatoria de Gary Medel y el King para la próxima Copa América de Estados Unidos.

“Disculpa la pregunta. Pero vos dijiste que podías convocar a todos en tu lista, a Medel y Vidal no los llamaste”, fue la pregunta que Marcelo Barticciotto le hace al imitador. La respuesta desata las risas en el estudio al afirmar que “yo estoy hablando con todos”.

“Estoy hablando con (Carlos) Cazsely, estoy hablando con (Humberto) Chita Cruz, estoy hablando con Mario Lepe. Estoy hablando con todos, no. Yo no me cierro a nada. Lo importante es que después sepan que yo no (…) yo no tengo un compromiso con alguien. ¡Y yo no voy a traicionar! Como lo que se dice en Perú. Yo no he traicionado a nadie, yo no me he comprometido con nadie. Yo ayer comía ají de gallina y hoy en día estoy comiendo pastel de choclo”, asegura el humorista

Todo es parte de “Gareca sin compromiso. Un podcast de Kramer”, el nuevo trabajo del comediante que se viraliza en redes sociales. Lo acompañan Sergio ‘Superman’ Vargas, Marcelo Pablo Barticciotto y Gabriel Labraña.

Kramer, siempre actualizado y con un guion bien trabajado, también apuntó a la locuacidad del seleccionador argentino.

“Me estoy adaptando, estoy acomodándome, es en una casa. Estoy buscando un barrio popular, puede ser La Dehesa o San Carlos de Apoquindo, y listo. O sea, yo estoy hablando con un corredor, pero yo no estoy comprometido con él. Estoy viendo diferentes casas, diferentes corredores. Yo firmé una promesa, pero si el día de mañana me quiero salir, yo me puedo salir”, fue otro de sus diálogos.

