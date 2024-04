El nombre del exfutbolista brasileño Kaká estuvo en boca de todos luego de los dichos de su exesposa, Caroline Celico, quien dio detalles de su divorcio en 2014.

Y es que según contó la cantante, el quiebre de la relación se debió a lo “perfecto” del otrora campeón del mundo con la Verdeamarela.

“Nunca me traicionó, siempre me trató bien y me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, indicó Celico.

Las palabras de la mujer se hicieron virales y, ahora, fue el turno del exjugador para referirse al divorcio.

Según detalla Mundo Deportivo, Kaká se sinceró en un podcast y contó su versión sobre el final de su matrimonio con Celico.

“En 2015 estaba casado y mi esposa, en un momento, decidió que ya no quería estar casada. Me dice: ‘No quiero estar más casada, no estoy feliz y atribuyo mi infelicidad al matrimonio’”, relató el retirado futbolista.

“Yo estaba viviendo en Estados Unidos y ella pidió volver a Brasil. ‘Quiero volver a Brasil, quiero vivir allí y ya no quiero estar casada’. Luego hice todo”, añadió el brasileño.

El campeón mundial en 2002 también detalló que hizo lo posible por intentar salvar su relación con la cantante.

“Leí un libro, que se llama ‘Prueba de Fuego’, donde en 40 días haces una cosa diferente. Es realmente genial, se lo recomiendo a cualquiera que tenga problemas de matrimonio. Yo no hice 40, hice 80 días porque lo hice dos veces”, detalló Kaká.

“Hice todo lo que pude realmente para que el divorcio no sucediera, porque es ahí donde surge el conflicto del cristiano, porque el cristiano no se casa para divorciarse. Pero ella dijo ‘no quiero’, y se devolvió a Brasil”, cerró el exjugador brasileño.