El Balón de Oro en 2007, campeón del mundo con Brasil y de Champions League con el Milan, el exvolante Kaká, se encuentra en boca de todos en el mundo del fútbol, luego de que se viralizaran las declaraciones de su exesposa Caroline Celico sobre su divorcio en 2014.

Y es que la socialité y cantante brasileña reveló los motivos que la llevaron a separarse del exjugador del Real Madrid y, lejos de barrer contra su exesposa o culparlo del quiebre, dio un argumento que sigue sorprendiendo en redes sociales.

“Nunca me traicionó, siempre me trató bien y me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, reconoció Celico en una entrevista que ya se ha vuelto viral.

Cabe consignar que Kaká tuvo dos hijos junto a su exesposa -Isabella y Lucas- y, luego de su separación en 2014, volvió a formar una familia con la modelo Carolina Batista, trayendo al mundo a dos hijos más y un tercero que se encuentra en el vientre de su nueva pareja.

Así estoy desde que leí que a Kaká lo dejaron por ser demasiado perfecto pic.twitter.com/HYeHWJqZR4 — Felipe🔰 (@jrutd_) April 12, 2024

Si a Kaka lo dejaron por ser demasiado perfecto, que nos esperara a nosotros que somos simples mortales. pic.twitter.com/UPhCSbZiT7 — Andre (@_AndreCA7) April 12, 2024

Empezamos mal el día. Como vas a dejar a Kaká por ser demasiado perfecto. Que tontería. Sálganse de Twitter, quiero estar sólo. pic.twitter.com/Uzup1l3y0N — Iván Estrada (@Estradamyers) April 12, 2024

Kaká era un esposo atento, guapo, detallista, romántico, millonario y con poder social, pero aún así lo terminaron cambiando por otro, porque era demasiado perfecto. 🤡

pic.twitter.com/RDO9N2ODKl — Roncito (@r0nc170) April 12, 2024