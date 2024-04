En la jornada inicial de martes en la Copa Libertadores, The Strongest hizo respetar su localía y puso la sorpresa continental al tumbar a Gremio por 2-0 en el estreno de ambos en el certamen.

Sin embargo, trascendió también el viralizado registro donde se ve a un hincha local, en pleno partido, tocando una guitarra -con parlante incluido- en el partido que se disputó en el estadio Hernando Siles de La Paz.

“Una de las cosas más aleatorias que he visto en un estadio”, comentó la cuenta de X de @FBITricolor, que compartió el registro en pleno compromiso de Copa Libertadores.

Uma das coisas mais aleatórias que já vi num estádio.

Torcedor do The Strongest tocando guitarra e com uma caixa de som junto.

— FBI Tricolor (@FBITricolor) April 3, 2024