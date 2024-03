La cantante nacional Christell marcó un curioso hito hace un par de semanas, cuando su sencillo “Dubidubidu (Chipi Chipi Chapa Chapa)” llegó al número uno del ranking “Viral Top 50 Japan” de Spotify Japón.

Tal ha sido la popularidad de la canción de la ex “Rojo Fama Contra Fama” que, ahora, una barra escolar la entonó para alentar a su equipo de béisbol.

Fue en el marco de la edición 96° del Campeonato Nacional de Béisbol de Escuelas Secundarias cuando, desde las graderías, se escuchó a una de las bandas tocar la viral canción.

En detalle, fueron los alumnos de la Osaka Toin High School’s quienes pusieron a bailar al público con su interpretación del “Dubidubidu (Chipi Chipi Chapa Chapa)”.

“Esta canción la canté cuando tenía 5 años. Estoy feliz porque se ha viralizado con videos de gatitos”, dijo hace poco Christell, al ser consultada por la impensada popularidad de su sencillo.

Video: Osaka Toin High School's cheering squad played the "Chipi Chipi Chapa Chapa" (Dubidubidu) meme song to support their team at Japan's 96th National Invitational High School Baseball Tournament.pic.twitter.com/IZtKERlta3

— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) March 22, 2024