El histórico triunfo que consiguió Chile ante Argentina en las Qualifiers a la Americup 2025 del básquetbol, no solo quedó registrado de manera importante en el deporte nacional por romper una racha de 55 años sin victorias ante la albiceleste, sino, por una curiosa anécdota.

Cuando corrían casi seis minutos del compromiso jugado en el Coliseo Antonio Arzumendy de Valdivia, un perro ingresó a la cancha y desató la sorpresa de todos los asistentes, al interrumpir el partido y morder -y al instante reventar- el balón de baloncesto.

La incredulidad de la aparición del can no quedó solo a los ojos del público, sino también, para el comentarista oficial de la Federación Internacional de Baloncesto (FIFA), Josh Bett.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el comunicador británico no pudo ocultar su emoción.

“Llevo 8 años comentando baloncesto internacional. ¡Nunca había visto un perro en la cancha!, ¡Amo este juego!”, escribió en un tuit.

8 years I have been commentating international basketball. I have never seen a dog on the court!

I LOVE THIS GAME! 🏀🐶 https://t.co/Znr2nHrOaq

— Josh Bett (@JoshBett1) February 26, 2024