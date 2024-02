Nicolás Peric se retiró del fútbol profesional con un partido realizado este sábado 10 de febrero en el Estadio Fiscal de Talca, el mismo recinto donde debutó en el año 1996.

El arquero de 45 años, de vasta trayectoria a nivel nacional y con pasos por el fútbol argentino, paraguayo y turco, se despidió en un encuentro que contó con la presencia de figuras como Jaime Valdés, Esteban Paredes, Jorge Valdivia, Jean Beausejour, Gabriel ‘Coca’ Mendoza, Gerardo Reinoso y Rafael Olarra, entre otros.

“Me retiré en pandemia y después no pude seguir en el club (Rangers), fue complicado, pero prefiero pensar en disfrutar y no ponerme a especular con que es el final”, había comentado a BiobioChile el ‘Loco’ a días de su adiós definitivo.

Y Peric dejó anoche una postal típica de sus excentricidades en el terreno de juego. El golero se alejó del pórtico y acudió a un carrito de comida situado detrás del arco norte del Fiscal para…pedir una promo.

Así, con el partido en juego, el ‘Nico’ se tomó una bebida y comió un sándwich de carne mechada. Ya con la acción cerca de su arco, el meta dejó de alimentarse y se fue a resguardar los tres palos.

El partido entre ‘Los Amigos de Peric’ y ‘Los Amigos de Paredes’ finalizó 4-4.

En su carrera, el oriundo de Talca defendió a los ‘piducanos’, Audax Italiano, Unión Española, Universidad de Concepción, Cobresal, Everton, Cobreloa, Argentinos Juniors, Olimpia de Paraguay y el Gençlerbirliği turco.