Nicolás Peric alista todo para su partido de despedida, que se disputará este sábado 10 de febrero en el estadio Fiscal de Talca, el mismo donde debutó en 1996.

El ‘Loco’, que contará con invitados de lujo como Jean Beausejour, Waldo Ponce, Marcelo Barticciotto, Esteban Paredes, Pablo Contreras y Jaime Valdés, entre otros, no oculta su emoción a horas de despedirse del balompié.

En entrevista con BioBioChile, el arquero con pasos por La Roja afirmó que “sinceramente no me he querido poner a pensar ni calentar la cabeza con ese tema del punto final o cierre. Lo único que quiero es poder disfrutar, pasarlo bien con mi gente, de despedirme de la gente con la que compartí tantos años en el fútbol”.

“No quiero pensar que es el punto final, solo quiero disfrutar y pasarlo bien, no ponerme nervioso ya que igual es algo muy difícil de asimilar. Pero tengo la sensación de que va a salir todo lindo y voy a cerrar el ciclo que nunca pude cerrar”, agregó Peric.

En la misma línea, el exportero recordó que “me retiré en pandemia y después no pude seguir en el club, fue complicado, pero prefiero pensar en disfrutar y no ponerme a especular con que es el final”.

“Espero una buena repuesta de toda la gente de Talca, de Rangers, además que vendrán muchos invitados lindos que harán que todo esto sea lo más amenos posible”, añadió el ‘Loco’.

Nicolás Peric quiere aportar a la región de Valparaíso

Nicolás Peric también reveló que, durante su partido de adiós, espera poder reunir ayuda para los damnificados por los incendios en la región de Valparaíso.

“Estoy tratando de coordinar con la Municipalidad de Talca que el estadio sea un centro de acopio para que todos los que lleguen a la despedida, puedan llegar con alimentos no perecibles, ropa, cosas que son necesarias para ir en ayuda”, sostuvo el ‘Loco’.

“Si uno se pone a pensar, si la gente quiere cooperar, no hay mejor lugar que en la entrada del estadio: llegas, dejas las cosas y después vas a disfrutar. Ha sido difícil, no te voy a mentir, el organizar todo esto agota, pero si puedo cooperar y ayudar en algo, lo haré”, añadió el exportero.

Por último Peric, remarcó que “ojalá la gente lo pase bien, que lo disfruten y que compartan conmigo. Voy a poder cerrar el ciclo que empecé por allá por el año 1996 y será en la misma cancha donde tuve la suerte de debutar”

“Me siento muy feliz y espero poder mirar las caras de mucha gente que he visto toda mi vida y de seguro eso será muy lindo”, concluyó el exarquero.