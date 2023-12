El Arbroath FC, de la Championship de Escocia (Segunda División), logró este sábado un increíble empate gracias a su arquero suplente Ali Adams.

Y es que por una emergencia, el portero de alternativa debió saltar al campo de juego como delantero y se despachó un inatajable golazo.

De acuerdo a Daily Record, los ‘Luces Rojas’ visitaban al Raith Rovers por la fecha 18 del torneo escocés y, a los 61 minutos, caían 2-0.

Solo minutos antes, el técnico debió improvisar y mandar a Adams como referente de área, ya que solo contaba con cinco suplentes y se había quedado sin delanteros.

Así, ante todo pronóstico, en el minuto 76 el portero suplente recibió una pelota a 30 metros del arco rival y se despachó una media vuelta y un remate inalcanzable para el guardametas del Raith Rovers.

El empate para el Arbroath de Escocia llegó a los 80′, cuando Leighton McIntosh marcó mediante tiro penal.

Con el 2-2 definitivo, todos los aplausos fueron para el impensado goleador Ali Adams, quien acabó siendo la figura del partido.

Arbroath had to bring on their substitute goalkeeper as a striker

He just scored from 25 yards out

PEAK SCOTTISH FOOTBALL pic.twitter.com/rU72uJifCL

— Fitba Patter (@FitbaPatter) December 30, 2023