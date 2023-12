Restan solo 2 días para que finalice el 2023, una temporada en el fútbol internacional cargada de emociones, adrenalina y con muchas cosas sin resolver y que sin duda, serán la pauta para lo que será el primer semestre del 2024.

Sin embargo y a pesar de que restan poco más de 48 horas para el cierre del año, acaba de llegar desde el otro lado del mundo un increíble ‘fail’ que ya postula a ser el blooper de la temporada.

Resulta que en el fútbol de Egipto, se enfrentaron por el tercer puesto en la Supercopa local el Cerámica Cleopatra y Pyramids, duelo en donde el delantero Ahmed Rayan falló solo de cara al arco.

El atacante de Cerámica Cleopatra se iba solo frente a la portería, momento en que su disparó se estrelló con el vertical y salió eyectado hacia el lado contrario, dejando a Rayan con las manos en la cabeza por no anotar un gol cantado.

Esta situación empeoró las cosas, ya que finalizaron el tiempo reglamentario igualados a 1 y en los penales, en búsqueda del tercer lugar, el Pyramids fue más contundente y se quedó con la victoria por 5 a 4 desde los doce pasos y el último puesto del podio en Egipto.

😂 An absolute STINKER of a miss in the Egyptian Super Cup this afternoon from Ahmed Rayan.

To make it worse, his side went on to lose on penalties… pic.twitter.com/1s89v6EjKU

— The Sportsman (@TheSportsman) December 28, 2023