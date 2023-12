Felipe Melo prendió con agua luego de la final del Mundial de Clubes en la que Fluminense cayó inapelablemente por 4-0 ante el Manchester City. Tal como se viralizó ayer, el brasileño armó tremenda gresca con Kyle Walker a empujones y puñetazos, en imagenes que ya dieron la vuelta al mundo y que contaron, además, con la mirada de Jack Grealish.

A modo de aclaración, el volante del ‘Flu’, conocido por su polémico carácter, detalló los motivos detrás de su furia.

“Jack Grealish no nos respetó. Nos cantaba ‘Ole’ durante el partido para provocarnos. Fue una falta de respeto de su parte. El público tiene derecho a corear, pero ningún jugador tiene derecho a hacerlo”, partió diciendo.

A su vez, Melo se defendió al declarar que él no comenzó ninguna discusión, sino que “simplemente fui a defender a Martinelli, porque Grealish le estaba gritando ‘Ole’. Él es un jugador de selección, pero muy irrespetuoso. Además, la agarró con un jugador más pequeño y cuando vio que Felipe Melo llegaba, comenzó a hacerse la víctima”, apuntó.

En tanto, la acusación del brasileño llegó a las manos del crack inglés, campeón de Champions League y ahora del mundo con el Manchester City quien no dudó en responder de forma breve: “No dije ‘Ole’ ni una sola vez”, replicó en su cuenta de X.

Not once did I say ole https://t.co/wguT4ZFwc6

— Jack Grealish (@JackGrealish) December 22, 2023